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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.89 oranında artışla rekor seviye olan 4254 puandan başladı.

07.11.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.89 oranında artışla rekor seviye olan 4254 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 4290 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Bankacılık endeksi yüzde 2.28 oranında artışla 3806 puan, sanayi endeksi yüzde 1.47 oranında yükselişle 7047 puan seviyesinde hareket ediyor.

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