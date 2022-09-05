Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 0.98 oranında artışla rekor seviye olan 3254 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 3270 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.61 oranında yükselişle 3693 puan, sanayi endeksi yüzde 0.71 oranında primle 5072 puan seviyesinde hareket ediyor.