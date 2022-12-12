Borsa 5 bin 200 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 1.04 oranında artışla 5 bin 57 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5 bin 200 puanın üzerini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endekste günlük bazda yükseliş yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 5.30 oranında artışla 4 bin 619 puan, sanayi endeksi yüzde 3.94 oranında yükselişle 8 bin 564 puan seviyesinde hareket ediyor.