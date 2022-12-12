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Borsa 5 bin 200 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1.04 oranında artışla 5 bin 57 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5 bin 200 puanın üzerini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

12.12.2022 - 10:20 | | UZMANPARA
Borsa 5 bin 200 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 1.04 oranında artışla 5 bin 57 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5 bin 200 puanın üzerini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endekste günlük bazda yükseliş yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 5.30 oranında artışla 4 bin 619 puan, sanayi endeksi yüzde 3.94 oranında yükselişle 8 bin 564 puan seviyesinde hareket ediyor.

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