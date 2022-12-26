Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 1.14 oranında artışla rekor seviye olan 5516 puandan başladı. Endeks gün ortasına 1,43 değer kazancıyla 5533 puan seviyesinde girdi.

Gün ortasının ardından endeks 5549 puanı görerek tüm zamanların zirvesine çıktı.

Özellikle sanayi hisselerinde son dönemde görülen güçlü yükseliş endeksteki pozitif seyri etkiliyor. Borsa İstanbul sanayi sektörü öncülüğünde ralli yapıyor.

Bugün bankacılık endeksi yüzde 1.34 oranında artışla 5180 puan, sanayi endeksi yüzde 1.39 oranında yükselişle 9050 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Özellikle mart ayından bu yana enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artıran ABD Merkez Bankası (Fed) ve onu takip eden diğer ülke merkez bankaları sıkı para politikasına yönelerek küresel çapta bir resesyonun fitilini ateşlemişti. Faiz artışları dünya borsalarında negatif etki yaparken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi politikası BIST 100 endeksini küresel borsalardan pozitif ayrıştırdı.

BORSADA YILBAŞINA GÖRE GETİRİ YÜZDE 194

Ak Yatırım tarafından yapılan Borsa İstanbul analizinde şu ifadelere yer verildi:

"BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı %4,6 getiri ile kapattı ve yılbaşına göre getiri yüzde 194 oldu. Geçtiğimiz hafta altın madenciliği, gübre, kimya hisseleri olumlu ayrışırken, banka, sigorta, bilişim ve havacılık hisselerinde satış baskısı daha belirgindi.

ABD VE AVRUPA'DA PİYASALAR KAPALI

Yılın son haftasında ABD ve Avrupa tarafında haftanın ilk günü piyasalar kapalı olacak. Hafta boyunca da yurt dışı tarafta nispeten aktivitenin sakin kalması beklenebilir. Bununla birlikte Rusya - Ukrayna gerginliğinde son günlerde artan risklerin varlığı piyasaları etkileyebilir.

BIST 100'de 5400-5350 bandı yakın destek, 5250 seviyesi altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir.

Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin güçlü kalması olarak değerlendirilmeli. Bu aşamada olumlu teknik görünüme de bağlı olarak 5500 direnci sonrasında yeni hareket bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 5850-6050 bandının gündemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz."