Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya rekorla başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.25 oranında yükselişle 6264 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

10.07.2023 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.25 oranında yükselişle 6264 puandan başladı. Bu seviye tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu. 

Açılışın ardından endeks 6290 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks şu sıralarda yüzde 1.46 oranında yükselişle 6277 puan seviyesinde hareket ediyor.

SANAYİ ENDEKSİ 10 BİN PUANI AŞTI

Bankacılık endeksi yüzde 0.98 oranında yükselişle 5356 puan, sanayi endeksi yüzde 1.70 oranında artışla 10124 puan seviyesinden işlem görüyor. 

BORSA İSTANBUL GEÇEN HAFTAYI REKORLA KAPATMIŞTI

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 6187 puan ile rekor seviyeden kapatmıştı. Endeks gün içerisinde en yüksek 6223 puan seviyesini görmüştü.

Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda kalan Madonna New York sokaklarında!

Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda kalan Madonna New York sokaklarında!

Son Dakika... Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Son Dakika... Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü