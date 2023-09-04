Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.06 oranında artışla 8141 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

Açılışın ardından endeks 8210 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.76 oranında artışla 8198 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4.47 oranında yükselişle 7832 puan, sanayi endeksi yüzde 1.82 oranında artışla 13212 puan seviyesinden işlem görüyor.