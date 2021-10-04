Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,09 artarak 1.402,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,35 gerilemesine karşın haftalık bazda yüzde 1,21'lik kazançla 1.401,46 puandan kapandı.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.