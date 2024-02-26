Borsa tüm zamanların zirvesini gördü
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks yeni bir rekor kırdı.
26.02.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks 9450 puan seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.12 oranında düşüşle 9364 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.93 oranında düşüşle 10266 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında yükselişle 14567 puan seviyesinde hareket ediyor.