Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa tüm zamanların zirvesini gördü
HaberlerUzmanparaBorsa tüm zamanların zirvesini gördü

Borsa tüm zamanların zirvesini gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks yeni bir rekor kırdı.

26.02.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa tüm zamanların zirvesini gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 9411 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks 9450 puan seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.12 oranında düşüşle 9364 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.93 oranında düşüşle 10266 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında yükselişle 14567 puan seviyesinde hareket ediyor.

Gram altında yeni rekor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGram altında yeni rekorHaberi Görüntüle
19 yıl sonra kan donduran gerçek! 9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi

19 yıl sonra kan donduran gerçek! 9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi
Misli'de Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli'de Günün En Çok Oynanan Maçları