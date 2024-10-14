Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya yükselişle başladı
HaberlerUzmanparaBorsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başladı.

14.10.2024 - 10:00 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puana çıktı.

Haberin Devamı

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İhbara giden polise bıçaklı saldırı! 33 suç kaydı var

İhbara giden polise bıçaklı saldırı! 33 suç kaydı var

Misli’den Uluslar Ligi’ne Özel Oyuncu Bahisleri! Arda Güler asistlerine devam edebilecek mi?

Misli’den Uluslar Ligi’ne Özel Oyuncu Bahisleri! Arda Güler asistlerine devam edebilecek mi?