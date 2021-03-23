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Borsa ilk yarıda geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kaybederek 1.368,32 puana indi.

23.03.2021 - 13:14 | | AA
Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında, dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,93 puan azalışla 1.368,32 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 20,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,87 ve holding endeksi yüzde 1,35 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Açılış sonrası BIST 100 endeksi 1.256,32 puana kadar gerilerken, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

Analistler, bugün endeksin tekrar yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve gelen tepki alımlarıyla BIST 100 endeksinin kayıplarının neredeyse tamamını telafi ettiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların izleneceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi. 

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