Borsa ilk yarıda rekor kırdı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 0,87’lik değer kazandı. Endeks 4.686,57 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
15.11.2022 - 13:48 | | İHA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,87’lik değer kazandı. Endeks 39,61 puan artışla 4.686,57 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 azaldı.
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