Borsa ilk yarıda yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,50 puan azalışla 1.537,54 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 12 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi. Powell'ın tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandı, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.