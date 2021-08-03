Borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,78 puan artışla 1.404,43 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile spor oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekte risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.