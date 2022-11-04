Borsa İstanbul, 4 bin 200 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe rekor seviye olan 4141 puandan başladı. Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen güçlü alımlarla endeks gün ortasına 4181 puan seviyesinden girdi.

Gün ortasının ardından pozitif seyrini sürdüren endeks 4 bin 200 puan seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

Sanayi endeksi 6969 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Bankacılık endeksi ise 3749 puana kadar çıktı.