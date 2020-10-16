CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa İstanbul 'Dünyanın En Hızlı Büyüyen Borsası' oldu
16.10.2020 - 15:34 | | AA

Borsa İstanbul 'Dünyanın En Hızlı Büyüyen Borsası' oldu

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.

Borsa İstanbul 'Dünyanın En Hızlı Büyüyen Borsası' oldu
ABONE OL

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges - WFE) 2019 verilerine göre, Borsa İstanbul'un Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu bildirildi.

Söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul, 1961'de Londra'da kurulan ve Borsa İstanbul'un da üyesi olduğu WFE 2019 raporuna göre, büyük bir başarıya imza attı. Raporda, Borsa İstanbul'un Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 2012'de işlem görmeye başlayan ve 39 adet likit pay üzerine çıkarılan Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu kaydedildi."

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yağmur bu akşam Trakya'dan giriyor

Yağmur bu akşam Trakya'dan giriyor

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Biga’da FETÖ operasyonu

Biga’da FETÖ operasyonu

Sıradaki Haber