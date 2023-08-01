Borsada rekor serisi sürüyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.13 oranında düşüşle 7207 puandan başladı.

Açılışın ardından gelen alımların etkisiyle birlikte BIST 100 endeksi 7296 puan ile tüm zamanların zirvesini gördü. Şu sıralarda endeks yüzde 0.59 oranında artışla 7259 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında azalışla 6426 puan, sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında yükselişle 11457 puan seviyesinde hareket ediyor.