Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.29 oranında yükselişle 4631 puan seviyesinden başladı.
02.05.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bugüne yüzde 0.29 oranında yükselişle 4631 puan seviyesinden başladı. Endeks saat 10.23 itibarıyla yüzde 0.03 oranında artışla 4623 puan seviyesinden işlem görüyor.
Açılışın ardından bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında artışla 4214 puan, sanayi endeksi yüzde 0.38 oranında azalışla 7462 puan seviyesinde hareket ediyor.
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