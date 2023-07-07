Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.02 oranında düşüşle 6139 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardında Borsa İstanbul, 6214 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
07.07.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.02 oranında düşüşle 6139 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks 6214 puanı görerek yeni rekor kırdı.
Saat 10.40 itibarıyla endeks yüzde 1.17 oranında yükselişle 6213 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.05 oranında artışla 5379 puan, sanayi endeksi yüzde 1.28 oranında yükselişle 9938 puan seviyesinde hareket ediyor.