Borsa İstanbul yükselişe geçti

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puana indi.

BORSA YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE PRİMLENDİ

Gün ortasının ardından kazançlarını artıran BIST 100 endeksi şu sıralarda yüzde 2.12 oranında yükselişle 11 bin 244 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4'e yakın primle 16 bin 99 puan, sanayi endeksi yüzde 1.12 oranında artışla 14 bin 466 puan seviyesinde hareket ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.