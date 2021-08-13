Borsa İstanbul'da gong 'Turkcell' için çaldı

Turkcell'in Borsa İstanbul'da işlem göremeye başlamasının 21. yıldönümü nedeniyle gong töreni gerçekleştirildi.

Aksu, törende yaptığı konuşmada, teknolojide, dijitalleşmede, iletişimde ülke ekonomisini desteklemeyi ve ülkeye katma değer sunmayı, her adımda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Ülke ekonomisi için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Aksu, güçlü bir ekonomiye sahip olmanın yolunun güçlü sermaye ve sermaye piyasalarından geçtiğini, bu alanda da Turkcell olarak Türkiye'nin ilklerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aksu, Turkcell'in 2000'de hem Borsa İstanbul'da hem de New York borsasında eş zamanlı kote olmuş ilk Türk şirketi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zamandan bu yana da iki borsada birlikte işlem görmeye devam ediyoruz. Turkcell olarak finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve öncü uygulamalarla bu araçları zenginleştirmek için hep beraber çalışıyoruz. 2010'da finansman şirketimizde banka dışı bir finansal kurum olarak ilk varlığa dayalı menkul kıymet ihracımızı gerçekleştirdik. Yine bir yıl sonra Süper Online şirketimizle ilk sukuk ihracımızı gerçekleştirdik. Finansman konusu, varlığa dayalı menkul kıymet, sukuk, eurobond ihraçlarının yanı sıra yeşil kredi, sürdürülebilir endeksli kredi gibi sürdürülebilir finansman ürünleriyle telefon sektöründeki yenilikçi konumumuzu sermaye piyasalarına taşımaya devam ediyoruz."

"Altyapıya 50 milyar liralık yatırım yaptık"

Bülent Aksu, kuruluşlarından bu yana geçen 27 yılda Türkiye'nin en ileri teknolojilere kavuşması için ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak ve Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler arasındaki konumunu daha da güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarımız 1.300'ü aşkın mühendisimizle devam ediyor. Sadece 2020'de 557 adet ulusal patent başvurusu yaparak Türkiye'nin patent lideri olduk." diye konuştu.

Bugün Turkcell'in 21 yıldır borsada işlem görüyor olmasının yanı sıra şirket olarak gösterdikleri güçlü büyüme performansını ve kırdıkları yeni rekorları da kutladıklarını dile getiren Aksu, başarılarının temelinde yer alan en güçlü etmenlerden birisinin üstün ve yaygın network altyapıları ve insan kaynakları olduğunu söyledi.

Aksu, "Kuruluşumuzdan bu yana altyapımıza 50 milyar TL'lik yatırım yaptık ve bu yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede dijitalleşmenin tetiklendiği pandemi döneminde de tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimiz için güçlü bir paydaş olduk." ifadelerini kullandı.

Üstün altyapının ne kadar önemli olduğunun yaşanılan doğal afetlerin ardından bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Aksu, yangın ve sel felaketlerinde Turkcell olarak iletişimin kesintisiz olarak sürmesi için saha ekipleriyle beraber seferber olduklarını anlattı.

Aksu, gelecek dönemde çok daha fazla yeniliklere ve başarılara imza atmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.