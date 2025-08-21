Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı.

13 AY SONRA REKOR GELDİ

Açılışın ardından endeks 11 bin 301 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Önceki rekor 11.252,11 puan ile 18 Temmuz 2024'te görülmüştü. Böylelikle endeks 13 ay sonra yeni rekor seviyeyi test etmiş oldu.

PİYASALARDA GÖZLER JACKSON HOLE SEMPOZYUMU'NDA

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.