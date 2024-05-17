Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 oranında yükselişle 10369 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks 10624 puan seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 2.90 oranında yükselişle 10619 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4.80 oranında yükselişle 14365 puan, sanayi endeksi yüzde 1.53 oranında artışla 14996 puan seviyesinden işlem görüyor.