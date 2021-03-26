Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa İstanbul'dan açığa satış kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı
ABONE OL

Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, salı gününden bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu duyurdu.

26.03.2021 - 08:59 | | AA
Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, sonraki günlerde de bu uygulamayı sürdürmüştü. Yapılan açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım

Son dakika... Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım

Kayseri'de Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi

Kayseri'de Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi

Türkiye'den Güney Kıbrıs'taki camiye saldırıya tepki

Türkiye'den Güney Kıbrıs'taki camiye saldırıya tepki

Yiğit Bulut açıkladı! Erdoğan'ın döviz çağrısı sonrası flaş gelişme

Yiğit Bulut açıkladı! Erdoğan'ın döviz çağrısı sonrası flaş gelişme

Doğal gaz ithalatı yükseldi

Doğal gaz ithalatı yükseldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım

Sıradaki Haber
Emekli maaşı ve ikramiye ile ilgili çok önemli karar!

Emekli maaşı ve ikramiye ile ilgili çok önemli karar!

Sıradaki Haber
Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Sıradaki Haber
Dünya Tiyatro Günü kutlama mesajları ile ilgili şiirler ve sözler: Dünya Tiyatro Günü tarihi ne zaman, önemi nedir?

Dünya Tiyatro Günü kutlama mesajları ile ilgili şiirler ve sözler: Dünya Tiyatro Günü tarihi ne zaman, önemi nedir?

Sıradaki Haber