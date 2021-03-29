Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa İstanbul'dan açığa satış kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı
ABONE OL

Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, geçen hafta salı gününden bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu duyurdu.

29.03.2021 - 09:04 | | AA
Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. 

Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, sonraki günlerde de bu uygulamayı sürdürmüştü. Yapılan açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mozambik kan gölü! Terör saldırılarında çok sayıda ölü var

Mozambik kan gölü! Terör saldırılarında çok sayıda ölü var

Nene Hatun'dan İstanbul Boğazı'nda 6 saatlik operasyon

Nene Hatun'dan İstanbul Boğazı'nda 6 saatlik operasyon

Son dakika! Şanlıurfa’da feci kaza! Araçlar birbirine geçti

Son dakika! Şanlıurfa’da feci kaza! Araçlar birbirine geçti
Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak

Faizsiz finans sistemini güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Vergi muafiyeti, nakdi ücret desteği, düşük faizli kredi, milyonları ilgilendiriyor...

Vergi muafiyeti, nakdi ücret desteği, düşük faizli kredi, milyonları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
ABD'de 5 yaşındaki çocuğa polis şiddeti

ABD'de 5 yaşındaki çocuğa polis şiddeti

Sıradaki Haber
Son dakika! Şanlıurfa’da feci kaza! Araçlar birbirine geçti

Son dakika! Şanlıurfa’da feci kaza! Araçlar birbirine geçti

Sıradaki Haber