Borsa İstanbul’dan açılış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1220,88 puan ile 7 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini gördü!

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım olurken, kaybettiren sektör endeksinin ise bulunmadığı görüldü.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

Negatif tarafta ise Avrupa'da artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişelerin izlendiğini ifade eden analistler, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların bankanın destekleyici para politikasının devamına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.