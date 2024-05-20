Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Açılışın ardından endeks 10763 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.84 oranında artışla 10731 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.65 oranında artışla 14761 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında yükselişle 15116 puan seviyesinde hareket ediyor.