Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
20.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
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Açılışın ardından endeks 10763 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.84 oranında artışla 10731 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.65 oranında artışla 14761 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında yükselişle 15116 puan seviyesinde hareket ediyor.