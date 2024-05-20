Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Haberler Uzmanpara Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

20.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 10660 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks 10763 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.84 oranında artışla 10731 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.65 oranında artışla 14761 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında yükselişle 15116 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'

'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'