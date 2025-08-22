Borsa İstanbul'dan yeni rekor!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Haberin Devamı

BORSA REKORLA AÇILDI

Yeni günde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı.

GÜNCEL BORSA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÇILIŞ SONRASI YENİ ZİRVE

Açılışın ardından endeks 11.398 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti.

PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'DA

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

YATIRIMCILAR BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, bugün yurt dışında Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.