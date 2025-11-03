Borsa liginin lideri Trabzonspor

Ekim ayı sonu itibarıyla Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 8 Ağustos'ta başlamasının üzerinden 12 hafta geçti. Bu süreçte yeşil sahalarda yarışan Trabzonspor ile Galatasaray, borsa ligindeki kazançlarıyla da öne çıktı. Bordo-mavili takım bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bu sezon Trabzonspor, iç sahada 2,33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Trabzonspor'un bu performansı, borsaya da yansıdı. Trabzonspor ligin başladığı 8 Ağustos'tan ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yatırımcısına yüzde 13,4 kazandırdı.

Süper Lig'de zirvede bulunan ve Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de temsil eden Galatasaray da aynı dönemde taraftarını ve yatırımcısını sevindirmeyi başardı. Ligde namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonlar liginde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Takımın aldığı bu sonuçlar, borsada da kendini gösterdi. Ligin başlamasından ekim sonuna kadar geçen sürede lider Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri yüzde 8,1 değer kazandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Ligde aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu süreçte hem taraftarını hem de yatırımcısını üzdü. Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, yurt içinde ve yurt dışında aldığı olumsuz sonuçlarla Norveçli teknik adamın görevine son verdi. Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş ile lider arasında şuanda 10'dan fazla puandan farkı bulunuyor.

Beşiktaş'ın yeşil sahalarda aldığı bu sonuçlar borsada işlem gören hisselerine de yansıdı. Beşiktaş'ın hisseleri ligin başladığı 8 Ağustos'tan ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yüzde 8,9 değer kaybetti. Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, takımın kötü performansı nedeniyle Portekizli teknik direktör ile yollarını ayırdı. Takımın başına ise İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco geçti. Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 21,1 değer kaybetti. Böylece Trabzonspor 8 Ağustos-31 ekim tarihlerinde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

GALATASARAY'IN PİYASA DEĞERİ 19,5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Galatasaray'ın 8 Ağustos'ta 18 milyar 360 milyon lira olan piyasa değeri ekim ayı sonunda 19 milyar 845 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde Trabzonspor'un piyasa değeri de 8 milyar 400 milyon liradan 9 milyar 525 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemlerde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 16 milyar 87 milyon 500 bin liradan 12 milyar 700 milyon liraya, Beşiktaş'ın piyasa değeri 9 milyar 340 milyon 178 bin 92 liradan 8 milyar 510 milyon 909 bin 943 liraya geriledi.