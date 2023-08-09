Borsa rekor kırmaya devam ediyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.15 oranında artışla 7423 puan seviyesinden başladı.

Gün ortasının ardından endekste alımlar devam etti. BIST 100 endeksi 7508 puan ile rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.27 oranında artışla 7506 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.63 oranında artışla 6863 puan, sanayi endeksi yüzde 0.96 oranında yükselişle 11640 puan seviyesinde hareket ediyor.