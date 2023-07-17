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Borsa rekor seviyeden açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1 oranında artışla 6501 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 6551 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

17.07.2023 - 09:57 | | İHA
Borsa rekor seviyeden açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1 oranında artışla 6501 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 6551 puan ile tüm zamanların zirve seviyesini yeniledi.

Saat 11.13 itibarıyla endeks yüzde 1.72 oranında yükselişle 6548 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında düşüşle 5931 puan, sanayi endeksi yüzde 1.64 oranında artışla 10371 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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