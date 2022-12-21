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Borsa rekorla açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.56 oranında artışla 5449 puandan başladı.

21.12.2022 - 10:35 | | UZMANPARA
Borsa rekorla açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.56 oranında artışla rekor seviye olan 5449 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5491 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 3.51 oranında yükselişle 5397 puan, sanayi endeksi yüzde 0.50 oranında artışla 8808 puan seviyesinde hareket ediyor.

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