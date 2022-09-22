Borsa yatay açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında artışla 3247 puandan başladı.
22.09.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında artışla 3247 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla 0.10 oranında düşüşle 3243 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.83 oranında azalışla 3100 puan, sanayi endeksi yüzde 0.30 oranında artışla 5174 puan seviyesinden işlem görüyor.