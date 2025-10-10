Milliyet App
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.737,92 puandan başladı.

10.10.2025 - 10:31 |
Borsa yeni güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.737,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,19 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise yüzde 5,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

