Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul güne yüzde 1.15 oranında artışla 2466 puandan başladı.
30.05.2022 - 10:32 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.15 oranında artışla 2466 puan seviyesinde başladı. Açılışın ardından saat 10.31 itibarıyla endeks yüzde 1.79 oranında yükselişle 2482 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.28 oranında yükselişle 2032 puan, sanayi endeksi yüzde 1.29 oranında artışla 4328 puan seviyesinden işlem görüyor.