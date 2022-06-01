Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.28 oranında artışla 2554 puandan başladıktan sonra 2584 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
01.06.2022 - 10:23 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.28 oranında artışla 2554 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2584 puan seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.38 oranında yükselişle 2122 puan, sanayi endeksi yüzde 1.18 oranında artışla 4502 puan seviyesinden işlem görüyor.