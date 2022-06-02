Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında artışla 2578 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2587 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Endeks saat 10.29 itibarıyla yüzde 0.44 oranında primle 2580 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.07 oranında artışla 2140 puan, sanayi endeksi yüzde 0.36 oranında yükselişle 4.508 puan seviyesinde hareket ediyor.