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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul güne yüzde 0.07 oranında yükselişle 2576 puandan başladı.

23.06.2022 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.07 oranında artışla 2576 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.09 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 2578 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında yükselişle 2188 puan, sanayi endeksi yüzde 0.23 oranında artışla 4375 puan seviyesinden işlem görüyor.

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