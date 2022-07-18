Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.39 oranında artışla 2415 puandan başladı.
18.07.2022 - 10:52 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.39 oranında artışla 2415 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.49 itibarıyla yüzde 1.90 oranında yükselişle 2427 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.11 oranında artışla 1974 puan, sanayi endeksi yüzde 2.31 oranında primle 4123 puandan işlem görüyor.