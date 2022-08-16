Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.66 oranında artışla 2876 puandan başladı.
16.08.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın 2. işlem gününe yüzde 0.66 oranında yükselişle 2876 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.64 oranında artışla 2875 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.73 oranında artışla 2595 puan, sanayi endeksi yüzde 0.34 oranında yükselişle 4707 puan seviyesinde hareket ediyor.