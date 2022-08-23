Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında artışla 3072 puandan başladı.
23.08.2022 - 10:31 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.31 oranında artışla 3072 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.27 itibarıyla yüzde 0.69 oranında artışla 3083 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.66 oranında artışla 2954 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında yükselişle 4971 puandan işlem görüyor.