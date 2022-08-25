Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.61 oranında artışla 3079 puandan başladı.
25.08.2022 - 10:27 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.61 oranında artışla 3079 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.26 itibarıyla yüzde 0.84 oranında primle 3085 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında yükselişle 3019 puan, sanayi endeksi yüzde 0.98 oranında artışla 4968 puandan işlem görüyor.