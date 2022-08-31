Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.54 oranında artışla 3182 puandan başladı.
31.08.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.54 oranında artışla 3182 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.40 oranında primle 3177 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında düşüşle 3262 puan, sanayi endeksi yüzde 0.51 oranında artışla 5079 puan seviyesinden işlem görüyor.