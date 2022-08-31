Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa yükselişle açıldı

Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.54 oranında artışla 3182 puandan başladı.

31.08.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.54 oranında artışla 3182 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.40 oranında primle 3177 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında düşüşle 3262 puan, sanayi endeksi yüzde 0.51 oranında artışla 5079 puan seviyesinden işlem görüyor.

AK Parti’den Ahmet Şık hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası

AK Parti’den Ahmet Şık hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası

Edirne’de can pazarı! Çiftlik yandı, hayvanlar telef oldu

Edirne’de can pazarı! Çiftlik yandı, hayvanlar telef oldu