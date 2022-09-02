Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.76 oranında yükselişle 3166 puandan başladı.
02.09.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.76 oranında yükselişle 3166 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.80 oranında primle 3167 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1 oranında yükselişle 3399 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında primle 5012 puandan işlem görüyor.