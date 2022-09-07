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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.38 oranında artışla 3404 puandan başladı.

07.09.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.38 oranında artışla 3404 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.07 itibarıyla yüzde 0.15 oranında azalışla 3384 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.24 oranında düşüşle 4139 puan, sanayi endeksi yüzde 0.50 oranında azalışla 5172 puan seviyesinde hareket ediyor.

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