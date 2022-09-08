Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.15 oranında artışla 3441 puandan başladı.
08.09.2022 - 10:30 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 1.15 oranında artışla 3441 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.19 itibarıyla yüzde 1.58 oranında yükselişle 3456 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında yükselişle 4144 puan, sanayi endeksi yüzde 1.86 oranında artışla 5281 puan seviyesinde hareket ediyor.