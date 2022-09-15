Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.15 oranında yükselişle 3452 puandan başladı.
15.09.2022 - 10:07 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.15 oranında yükselişle 3452 puan seviyesinde başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.06 itibarıyla yüzde 0.69 oranında artışla 3471 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 4058 puan, sanayi endeksi yüzde 0.85 oranında artışla 5279 puan seviyesinden işlem görüyor.