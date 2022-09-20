Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.67 oranında artışla 3221 puandan başladı.
20.09.2022 - 10:14 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.67 oranında artışla 3221 puandan başladı. Açılışlın ardından saat 10.13 itibarıyla endeks yüzde 2.33 oranında primle 3273 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.52 oranında artışla 3206 puan, sanayi endeksi yüzde 1.97 oranında yükselişle 5162 puan seviyesinden işlem görüyor.