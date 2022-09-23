Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.25 oranında yükselişle 3303 puandan başladı.
23.09.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.25 oranında yükselişle 3303 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından saat 10.10 itibarıyla endeks yüzde 0.45 oranında yükselişle 3311 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.61 oranında düşüşle 3116 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında artışla 5304 puan seviyesinde hareket ediyor.