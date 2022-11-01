Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,68'lik yükselişle başladı. Açılışın ardından 4038 puanı gören endeks tüm zamanların rekorunu kırdı.
01.11.2022 - 10:07 | | İHA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,68'lik yükselişle başladı. Endeks 26,89 puanlık artışla 4.005,84 puan oldu. Açılışın ardından endeks 4038 puanı görerek rekor kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.14 oranında yükselişle 3777 puan, sanayi endeksi yüzde 1.31 oranında artışla 6564 puan seviyesinde hareket ediyor.
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