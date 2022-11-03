Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.44 oranında artışla 4089 puandan başladı.
03.11.2022 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 0.44 oranında artışla 4089 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.10 itibarıyla endeks yüzde 0.37 oranında yükselişle 4087 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.52 oranında yükselişle 3691 puan, sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında artışla 6652 puan seviyesinden işlem görüyor.
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